Symulator farmy podbija świat gier

Wśród graczy hitem ostatnich miesięcy jest symulator farmy stworzony przez utalentowanego 16-letniego programistę na edukacyjnej platformie internetowej Roblox. „Grow a Garden” – prosta gra o sadzeniu roślin i hodowli zwierząt – w której można też wymieniać się plonami lub „podkradać” je innym zawodnikom, zyskała globalną popularność.

Pod koniec czerwca „Grow a Garden” pobiła rekord – jednocześnie grało w nią aż 21 milionów 600 tysięcy osób z całego świata.

Fenomen rolniczej rozgrywki wynika z dwóch czynników: dostępności na darmowej i bardzo popularnej platformie Roblox oraz relaksującego charakteru. Gra trafiła również do nowozelandzkiego studia, a jej młody autor zachował prawa do zysków, które są z pewnością niebagatelne.

Wygląda na to, że w dzisiejszych czasach bardziej opłacalne, niż praca rolnika czy hodowcy, stało się tworzenie wirtualnych gospodarstw rolnych…

GS, Wiadomości Agro, wPolsce24

