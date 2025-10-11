Będą rekompensaty za słupy na polu?
Na polach coraz częściej pojawiają się słupy i infrastruktura przesyłowa energii elektrycznej, które utrudniają pracę nowoczesnym maszynom i ograniczają możliwość prowadzenia produkcji rolnej. Gospodarze nie tylko nie otrzymują rekompensat, ale nadal płacą pełne podatki za grunty, z których nie czerpią pożytku.
O zmianę regulujących to przepisów zaapelowało do resortu klimatu i środowiska Lubelskie Stowarzyszenie Rolnicze wspierane przez posłankę PiS Magdalenę Filipek-Sobczak. Posłanka w złożonej interpelacji wskazała na obszary wymagające pilnych działań. To przede wszystkim: brak rekompensat za straty w użytkowaniu rolniczym; brak ulg w opłatach przesyłowych; niedostosowanie infrastruktury do współczesnych potrzeb rolnictwa; niedoskonałości prawne w zakresie służebności przesyłu czy konieczność wprowadzenia całościowych przepisów regulujących zasady rekompensat już na etapie planowania inwestycji infrastrukturalnych. Ministerstwo zapowiada przeanalizowanie problemu.
Źródło: Farmer.pl
Oprac. GS
