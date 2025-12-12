Mocny spadek sprzedaży obligacji

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 5 102 mln zł w listopadzie br., poinformowało Ministerstwo Finansów. W październiku sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 6 298 mln zł.

„W listopadzie Polacy ulokowali w skarbowych instrumentach detalicznych ponad 5,1 mld zł. Najczęściej wybierali obligacje trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS, które stanowiły 37 proc. listopadowej sprzedaży ogółem. Wysokim zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, których udział w sprzedaży wyniósł 33 proc.” - powiedział wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

W listopadzie sprzedano obligacje o następującej wartości: 3-miesięczne (OTS0226) - 206,4 mln zł, 1-roczne (ROR1126) - 1 676,6 mln zł, 2-letnie (DOR1127) - 234,4 mln zł, 3-letnie (TOS1128) - 1 868,2 mln zł, 4-letnie (COI1129) - 572,2 mln zł, 10-letnie (EDO1135) - 446,2 mln zł.

„Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie - TOS (37 proc. udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1 868,2 mln zł, oraz 1-roczne - ROR (33 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1 676,6 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie - COI (z 11 proc. udziałem w sprzedaży), 10-letnie - EDO (9 proc.), 2-letnie - DOR (5 proc.),oraz 3-miesięczne - OTS (4 proc.)” - wskazano dalej w materiale.

Na zakup obligacji rodzinnych 6-letnich ROS i 12-letnich ROD dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę około 98 mln zł.

„Niewiele czasu zostało, aby wykorzystać tegoroczne limity na zakup oszczędnościowych obligacji skarbowych w ramach kont IKE i IKZE. Można to zrobić tylko do końca grudnia. W przypadku Konta IKE-Obligacje limit wynosi 26 019 zł. W ramach Konta IKZE-Obligacje limit wynosi 10 407,60, a dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, jest wyższy i wynosi 15 611,40 zł” - dodał wiceminister Drop.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ostatnie kilogramy do celu. Polska blisko złotego rekordu

Unijna rewolucja w budownictwie to droga do biedy

Do kogo należy złoto? EBC twierdzi, że do banków centralnych

»»Co nowego w rolnictwie – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24