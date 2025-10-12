Rząd chce ograbić Polaków. "Wyższy podatek cukrowy"

Ministerstwo Finansów pracuje nad tym, jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć od obywateli. Jednym z nowych pomysłów jest nowelizacja przepisów dotyczących opłaty cukrowej oraz akcyzy na alkohol. Podwyższenie opłat dla przeciętnego Polaka, będzie wiązało się ze zwiększeniem wpływów budżetowych, które mają wynieść ponad 2,1 miliarda złotych rocznie, a w ciągu 10 lat – niemal 30 miliardów.

W projekcie ustawy przewidziano podwyżki opłat związanych z napojami słodzonymi. Opłata stała za zawartość cukrów w napoju wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł, natomiast opłata zmienna za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju wzrośnie z 0,05 zł do 0,10 zł.

Maksymalna stawka opłaty wyniesie 1,8 zł za litr. Zmiany obejmą także napoje energetyczne, w których opłata za kofeinę lub taurynę wzrośnie z 0,10 zł do 1,00 zł.

Wyciągnąć od Polaków ile się da

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów proponuje podwyżkę akcyzy na alkohol o 15proc. w 2026 r. i 10 proc. w 2027 r.

Brak zgody prezydenta Karola Nawrockiego

To jednak spotkało się z oporem ze strony prezydenta, który zapowiedział brak zgody na taką zmianę. Wiceminister finansów Jarosław Neneman wyjaśnił, że projekt podwyżek podatków został podzielony na dwie części – osobną dotyczącą akcyzy na alkohol i osobną dotyczącą opłaty cukrowej. Oba projekty mają trafić pod obrady Rady Ministrów w najbliższym czasie.

portalspozywczy, jb