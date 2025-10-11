Mieszkanki wsi lepiej wykształcone od mężów

Już jedna trzecia osób pracujących w rolnictwie to kobiety Coraz częściej zarządzają one ogromnymi gospodarstwami, podejmują decyzje inwestycyjne i angażują się w rozwój społeczności lokalnych.

Raport „Kobiety w rolnictwie 2025” autorstwa Fundacji Agro Woman i Polskiej Akademii Nauk pokazuje, że szybko rośnie rola reprezentantek płci pięknej w produkcji żywności na naszej wsi. Ponad 70 proc. badanych deklaruje, że kluczowe finansowe i inwestycyjne podejmuje wspólnie z partnerem, a jedna piąta kobiet robi to samodzielnie. Większość rolniczek posiada lepsze wykształcenie niż ich partnerzy – 57 proc. legitymuje się dyplomem uczelni wyższej, a połowa ma wykształcenie kierunkowe. Niemal dwie trzecie kobiet planuje pozostać w rolnictwie przez kolejne lata, widząc w nim stabilną przyszłość. Większość gospodyń deklaruje dobre samopoczucie i energię do działania, choć 42 proc. nadal doświadcza nierównego traktowania. Mimo to polskie kobiety w rolnictwie coraz śmielej łączą tradycję z nowoczesnością i stają się filarami rozwoju wsi.

Źródło: Informacje Agro (TV wPolsce24)

Oprac. GS

