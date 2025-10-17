Wreszcie! Zdalne orzecznictwo w KRUS

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaczęły obowiązywać przepisy, które zmieniają sposób orzekania o świadczeniach dla rolników.

Lekarze mogą już wydawać decyzje o przyznaniu renty, zasiłku chorobowego czy świadczenia powypadkowego bez konieczności osobistego badania ubezpieczonego. Wystarczy dokumentacja medyczna dostarczona do komisji.

Zdaniem praktyków, zdalne orzecznictwo to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców wsi. Zmiana ma ogromne znaczenie, ponieważ do tej pory rolnicy musieli wielokrotnie stawiać się na badaniach, często pokonując długie trasy i czekając w pokaźnych kolejkach.

Teraz większość spraw zostanie rozpatrzona „zaocznie”, co pozwoli skrócić czas oczekiwania. Nowelizacja wprowadza także możliwość stosowania nowych zasad wobec spraw rozpoczętych przed 10 października. To rewolucja w orzecznictwie KRUS i ogromne ułatwienie dla rolników.

Źródło: Farmer.pl

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zielona iluzja groźna dla ludzi i gospodarki

Złota ofensywa Glapińskiego zadziwia świat

W Lidlu rewolucja „na kasie”

»»Świetny pomysł polskiego rolnika! Tak przechytrzył drożyznę Tuska – oglądaj w telewizji wPolsce24