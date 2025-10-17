Czesław Lang murem za rolnikami

Legenda polskiego kolarstwa i szef Tour de Pologne, Czesław Lang, od lat prowadzi ekologiczne gospodarstwo na Pomorzu. W rozmowie z „Faktem” nie kryje oburzenia obecną sytuacją na wsi.

„Jeśli dalej będzie tak trudno ze zbytem, ludzie po prostu się zniechęcą. Rolnicy będą sprzedawać ziemię i odchodzić od roli” – alarmuje, przypominając, że za każdym bochenkiem chleba stoi ciężka praca, a rolnik nie może sobie pozwolić na wolne. Czy słońce, czy deszcz – musi robić swoje. Jeden z najbardziej utytułowanych kolarzy w historii dodaje, że wielu gospodarzy ledwo wiąże koniec z końcem, a plony sprzedają za grosze. Lang zaapelował: „Rząd musi realnie wesprzeć tych, którzy żywią cały kraj, bo jeśli zabraknie polskiego rolnika, zabraknie polskiego jedzenia”.

