NFZ na szybkiej ścieżce do bankructwa

Informacja, że minister finansów na 2026 rok przewiduje dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia tylko w wysokości 26 mld zł, podczas gdy z szacunków wynika, że ta dotacja powinna wynieść około 50 mld zł, oznacza, iż Fundusz znajdzie się na szybkiej ścieżce do bankructwa – alarmuje ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Trwają prace nad projektem budżetu na 2026 r. i jednym z ważnych ustaleń, które na tym etapie prac muszą być ustalone jest wielkość dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), która ma uzupełnić wpływy do tego Funduszu ze składek na ubezpieczenia zdrowotne - przypomina dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Rządząca koalicja doprowadziła w zaledwie kilkanaście miesięcy do zapaści finansowej w ochronie zdrowia, najpierw opóźniając płatności dla szpitali, a później płacąc tylko częściowo za nadwykonania za usługi limitowane i nielimitowane. Już na koniec 2024 r. zaległości w tych płatnościach wynosiły ponad 6 mld zł i ostatecznie dopiero w marcu tego roku zostały częściowo uregulowane, bowiem nadwykonania świadczeń limitowanych zostały zapłacone w wysokości zaledwie 50% ich rzeczywistych kosztów.

Sytuacja finansów NFZ gwałtownie pogorszyła się już w 2024 roku, a przez 7 miesięcy tego roku co rusz dowiadujemy się, że Fundusz nie reguluje zobowiązań wobec placówek ochrony zdrowia i w związku z tym niektóre z nich ograniczają przyjęcia pacjentów, albo zamykają najbardziej kosztochłonne oddziały

Minister Domański chce teraz przekazać do NFZ tylko 26 mld zł podczas, gdy realne potrzeby Funduszu są szacowane na przynajmniej 50 mld zł i brak tych 24 mld zł będzie oznaczał, że znajdzie się on na ścieżce do bankructwa - podkreśla autor.

