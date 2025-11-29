Giełdy w USA w górę

Piątkowa, skrócona, sesja na Wall Street przyniosła kontynuację wzrostów głównych indeksów, a Dow Jones zanotował piąty wzrostowy dzień z rzędu. Inwestorzy są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka, gdyż liczą na grudniową obniżkę stóp proc. przez Fed.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,61 proc. i wyniósł 47.716,42 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,54 proc. i wyniósł 6.849,09 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,65 proc. do 23.365,69 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,35 proc. do 2.494,91 pkt.

Indeks VIX spada o 5,64 proc. do 16,24 pkt.

Wraca gra na wyższe ryzyko

W czwartek amerykańskie giełdy były nieczynne z powodu Święta Dziękczynienia, a w piątek handel był skrócony o trzy godziny i zakończył się o 19:00 polskiego czasu.

„Nastroje wróciły do nieco bardziej nastawionych na ryzyko, ponieważ rynek jest teraz w 80-85 proc. pewien, że w ciągu zaledwie kilku tygodni otrzymamy obniżkę stóp przez Rezerwę Federalną” – powiedział Brian Mulberry, menedżer portfela klientów w Zacks Investment Management, w rozmowie CNBC.

Obniżka o ćwierć punktu procentowego przez Fed w grudniu byłaby trzecim z rzędu po posiedzeniach banku centralnego we wrześniu i październiku. Traderzy zaczęli podnosić swoje oczekiwania wobec niższych stóp procentowych od czasu, gdy prezes Fedu Nowego Jorku John Williams powiedział w zeszłym tygodniu, że jest miejsce na ”dalszą korektę w najbliższym terminie do docelowego zakresu federalnej stopy funduszowej.”

„To po prostu potwierdzenie, że jesteśmy w trendzie łagodzenia i że będzie on kontynuowany także w nowym roku” - powiedział Mulberry.

Listopad wyjątkowo niestabilny dla światowych akcji

Listopad tego roku okazał się wyjątkowo niestabilny dla światowych akcji, ponieważ obawy o zawyżone wyceny akcji spółek technologicznych wzbudziły niepokój na rynkach, a shutdown w USA zakończył się po rekordowych 43 dniach.

Nasdaq spadł prawie o 2 proc. w tym miesiącu i zakończył siedmiomiesięczną serię wzrostów.

Dow Jones notuje najdłuższą miesięczną serię zwycięstw od 2018 roku. Jeśli indeks blue-chip zakończy listopad na zielono, będzie to siódmy z rzędu pozytywny miesiąc dla tego indeksu. Byłaby to najdłuższa miesięczna seria zwycięstw od 10-miesięcznej wspinaczki, która zakończyła się na początku 2018 roku.

Dow zmierza na zakończenie tygodniowego okresu wzrostem o ponad 3 proc. S&P 500 również wzrósł o ponad 3 proc., podczas gdy Nasdaq Composite wzrósł o ponad 4 proc.

„Zwykle we wrześniu i październiku spodziewamy się zmienności, mieliśmy ją w listopadzie, ale w dużej mierze odrobiliśmy. Na rynku szacowano prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w grudniu na około 30 proc., a teraz przekraczamy 80 proc. I to, moim zdaniem, jest bardzo mocnym powodem wzrostów na koniec miesiąca” – powiedział ekonomista Lombard Odier, Samy Chaar.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych sugerują 85-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA w przyszłym miesiącu, co stanowi zmianę w porównaniu z 30 proc. przewidywanych tydzień wcześniej. Rynki przewidują trzy obniżki stóp proc. w przyszłym roku.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń zwyżkują o 1,38 proc. do 59,45 USD za baryłkę, a styczniowe futures na Brent rosną o 0,13 proc. do 63,42 USD/b.

PAP, sek

