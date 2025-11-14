Informacje
Cukru z Ukrainy więcej o 500 proc.!

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 14 listopada 2025, 07:30

Unia Europejska i Ukraina podpisały porozumienie, które radykalnie zwiększa eksport cukru na rynek unijny. Teraz obowiązuje nowy limit – 100 tysięcy ton rocznie, czyli niemal czterokrotnie więcej niż dotychczas. Poza tym, Bruksela dopuści jeszcze w tym roku blisko 47 tysięcy ton cukru w ramach dodatkowego kontyngentu.

Decyzję uzasadniono obawami o pojawienie się deficytu podażowego, choć dane wskazują na nadprodukcję – w 2025 roku w krajach Wspólnoty wyniosła ona 6,5 procent. W Polsce w sezonie 2024/2025 z buraków cukrowych udało się uzyskać 2600 tysięcy ton cukru, przy krajowej konsumpcji rzędu 1800 tysięcy ton. Nadwyżka eksportowa sięga więc 800 tysięcy ton, a spadające ceny demolują biznesy plantatorów. Rolnicy ostrzegają, że choć tani cukier napływa obecnie głównie z Ukrainy, to już niebawem dołączą do niej kraje Mercosur. W ich przypadku mniej kosztowna produkcja, przy niższych normach środowiskowych, grozi ograniczeniem upraw, zamykaniem naszych cukrowni i falą zwolnień.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

