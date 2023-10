Wzrost kosztów prądu mało odczuwalny

Tarcza solidarnościowa, chroniąca m.in. gospodarstwa domowe i małe firmy przed podwyżkami cen prądu jest skuteczna – tak wynika z najnowszego badania opinii społecznej.

Badanie zorganizowała na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej agencja doradczo-wdrożeniowa działająca w obszarze danych i technologii – YOTTA. Wyniki wskazują na to, że 51 procent Polaków nie odczuwa w znaczący sposób wzrostu kosztów energii elektrycznej, a co szósty uczestnik badania (17 proc.) w ogóle tego (wzrostu) nie dostrzega. PKEE ocenia, że to efekt Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny energii zostały zamrożone na poziomie z zeszłego roku. Przez cały rok ich koszt utrzymuje się na poziomie niewiele ponad 40 groszy/kWh (ok. 10 eurocentów) i jest jednym z najniższych w Europie, gdzie średnia unijna wynosi ok. 25 eurocentów. Dyrektor ds. komunikacji PKEE Maciej Maciejowski przypomina, że około. 60 proc. kosztów cen energii pokrywanych jest ze środków specjalnego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który finansują spółki energetyczne oraz budżet państwa.

Polska przeznaczyła na ochronę odbiorców przed wzrostem cen w sumie równowartość 12,4 mld euro, co w porównaniu do innych krajów unijnych jest relatywnie niewielką kwotą, ale – jak się okazało – wykorzystaną efektywnie. Zdaniem dyrektora Maciejowskiego niedawny raport Agencji Rynku Energii dla PKEE pokazuje, że Polska na tle innych krajów Unii osiągnęła jedną z najwyższych efektywności kosztowych, jeśli chodzi o rozwiązania osłonowe. Zaś ceny energii dla odbiorców końcowych należą do najniższych w UE.

PKEE informuje także, że od początku października br. tzw. cena maksymalna, której nie może przekroczyć sprzedawca energii spadła o ok. 12 procent (z 785 zł do 693 zł netto/MWh), co oznacza, że osoby prowadzące własne firmy również zapłacą znacznie mniejsze rachunki za prąd. Rozwiązanie dotyczy również wszystkich samorządów i tzw. podmiotów wrażliwych, czyli np. noclegowni, domów pomocy społecznej czy żłobków. Poza tym we wrześniu 2023 r. wprowadzono dodatkowy upust w wysokości 125 zł, dzięki czemu wszystkie gospodarstwa domowe, które spełnią jeden z sześciu mało wymagających warunków, uzyskają kolejną obniżkę rachunków za prąd.

O tym, czy Tarcza Solidarnościowa zostanie przedłużona na przyszły rok, zdecyduje nowy rząd. Zdaniem eksperta branży profesora Władysława Mielczarskiego, zamrożenie cen powinno zostać utrzymane w przyszłym roku. Zwłaszcza że mechanizmy, jakie zastosował polski rząd, uwzględniono w przygotowywanej reformie unijnego rynku energii elektrycznej, zatem spełniają wymogi wspólnotowe.

