5 000 zł. Tyle dostaniesz kary za palenie w piecu

  • Opublikowano: 9 grudnia 2025, 12:26

    Aktualizacja: 9 grudnia 2025, 13:51

W sezonie grzewczym wiele osób pali drewnem, jednak opał musi spełniać określone wymagania. Zbyt duża wilgotność grozi nie tylko uszkodzeniem pieca i zwiększoną emisją zanieczyszczeń, ale także mandatem w wysokości do pięciu tysięcy złotych.

Drewno dostępne w sklepach zwykle jest odpowiednio wysuszone, natomiast surowiec kupowany w nadleśnictwach bywa świeży i wymaga nawet dwóch lat sezonowania. Twarde gatunki – takie jak dąb, buk czy grab – palą się dłużej niż miękkie. Opał powinien być przechowywany w suchym, osłoniętym miejscu. Należy też pamiętać, że samodzielne pozyskiwanie drewna z lasu jest nielegalne, bo każda wycinka musi mieć zgodę leśniczego. Kradzież drewna zagrożona jest grzywną lub odpowiedzialnością karną.

