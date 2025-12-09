„Operacje są przekładane". Finansowa katastrofa w szpitalach!
Szpitale w całej Polsce borykają się z poważnym kryzysem finansowym, wynikającym z braku refundacji ze strony NFZ. Przykład? W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wstrzymano setki planowych zabiegów, a długi placówki sięgają 23 mln zł. Takie problemy dotykają wiele placówek w całym kraju.
Co się dzieje?
Dyrektor szpitala podkreśla, że decyzja była efektem analizy finansowej, a nie błędów w zarządzaniu. Szpital jest gotowy wznowić działalność, jeśli NFZ przekaże środki z nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, która przewiduje dodatkowe 3,6 mld zł.
Informacje z innych placówek
Problemy finansowe dotykają również inne placówki. Świętokrzyskie Centrum Onkologii ma długi w wysokości 47 mln zł, w tym 27 mln za leki do chemioterapii. Mimo to pacjenci są przyjmowani, ale szpital zapłacił już ponad milion złotych odsetek za opóźnienia w płatnościach. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze brakuje 20 mln zł, co spowodowało przesunięcie operacji endoprotezoplastyki dla 78 pacjentów na przyszły rok. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze również zgłaszają problemy z nadwykonaniami i niewystarczającym finansowaniem.
Katastrofa finansowa NFZ
W 2040 roku luka finansowa w polskim systemie ochrony zdrowia może wynieść aż 171 miliardów złotych.
Deficyt finansowy w systemie rośnie szybciej, niż zakładano – wynika z opublikowanego we wtorek raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Autorzy raportu „Luka finansowa w ochronie zdrowia. Wyzwania długoterminowe” podkreślili, że w najbliższych 15 latach nierównowaga kosztów i przychodów będzie się pogłębiać, ponieważ potrzeby pacjentów będą dalej rosły, a zacznie ubywać osób pracujących. Starzejące się społeczeństwo będzie w większym stopniu potrzebować opieki, a obecny system finansowania, oparty na składce zdrowotnej, nie jest odporny na odejście z rynku tak dużej liczby pracowników – zaznaczono w raporcie.
Koszty leczenia
W scenariuszu bazowym zakładającym, że koszty leczenia będą rosły w takim tempie, jak w ostatnich kilku latach, niedobór przychodów względem kosztów w 2040 r. wyniesie 171 mld zł, co stanowić będzie ok. 3,4 proc. PKB, a w 2060 r. – 434 mld zł, co stanowić będzie ok. 7,1 proc. PKB – wynika z raportu.
Liczba ludności w Polsce
Prognozy demograficzne wskazują na dynamiczny proces starzenia się polskiego społeczeństwa – czytamy w raporcie. Liczba ludności w najbliższych latach spadnie w przypadku mężczyzn z 18,67 mln do 17,03 mln w 2040 r. i do 14,68 mln w 2060 r. W przypadku kobiet z 19,87 mln do 18,15 mln w 2040 r. i do 15,46 mln w 2060 r. Według przygotowanej przez GUS „Prognozy ludności na lata 2023-2060” do 2060 r. spadek liczby osób w wieku produkcyjnym wyniesie od 25 proc. do 40 proc. Tymczasem system ochrony zdrowia opiera się głównie na przychodach ze składki zdrowotnej.
pap, jb
