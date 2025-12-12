Potentat kupił działkę. Będzie fabryka opon?

Jeden z największych producentów opon - koreański koncern Kumho - kupił w Opolu-Wrzoskach działkę w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej „Invest Park” - poinformowała w piątek WSSE. Według informacji udzielonych przez władze miasta Opole, firma chce zainwestować na 30-hektarowej działce ponad 2 miliardy złotych.

Jak poinformowała WSSE, w piątek Rada Nadzorcza WSSE wyraziła zgodę na sprzedaż 30 hektarów gruntów na terenie opolskiej dzielnicy Wrzoski firmie Kumho, który był jedynym uczestnikiem ogłoszonej aukcji.

O sprawie poinformowały także władze miasta Opole, które na stronie swojego portalu „Czas na Opole” przekazały, że inwestor w ciągu trzech lat chce uruchomić na zakupionym za 36 mln złotych gruncie, zakład, który będzie mógł produkować do 6 mln opon rocznie. Opolski zakład ma zatrudniać około 400 osób.

