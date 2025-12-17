Bankier.pl: przełomowe dokumenty w sprawie byłej prezes PZU

Z jednej strony mamy narrację o „fikcyjnych doradcach”, którzy mieli inkasować wysokie wynagrodzenia za niewykonaną pracę. Z drugiej – dokumenty, z których wynika, że już po odwołaniu Beaty Kozłowskiej-Chyły PZU zawarło z tymi samymi doradcami porozumienia, w których spółka… zrzekła się wobec nich jakichkolwiek roszczeń i wypłaciła im dodatkowe odszkodowania. Do takich wniosków prowadzi korespondencja byłej prezes PZU z radą nadzorczą oraz obszerne pisemne stanowisko, do których dotarł portal bankier.pl

Porozumienia: „strony nie mają do siebie żadnych roszczeń”

Kluczowy fragment nowych materiałów dotyczy losów doradców prezesa już po zmianie władz PZU. Kozłowska-Chyła opisuje w liście do rady nadzorczej PZU, jej ówczesnego prezesa Artura Olecha i Ministerstwa Aktywów Państwowych, że po jej odwołaniu zarząd spółki zawarł z doradcami porozumienia rozwiązujące umowy o pracę. W dokumentach – jak czytamy – znalazły się dwa istotne elementy:

• spółka zobowiązała się do wypłaty na rzecz doradców odszkodowań,

• jednocześnie wpisano klauzulę, zgodnie z którą zawarcie porozumienia „wyczerpuje wszelkie roszczenia spółki wobec doradców prezesa wynikające z łączącej strony umowy o pracę”.

Innymi słowy: już nowy zarząd PZU, mając za sobą kontrole w obszarze zatrudniania doradców prezesa, zgodził się, że nie będzie od nich niczego dochodził – a wręcz dopłaci im dodatkowe kwoty tytułem odszkodowań.

MAP planuje przedświąteczny atak

Ta konstrukcja może mieć duże znaczenie w świetle dzisiejszych zapowiedzi Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), które – reprezentując Skarb Państwa jako głównego akcjonariusza – deklaruje chęć dochodzenia roszczeń od byłej prezes PZU za rzekome szkody wyrządzone przy zatrudnianiu doradców. Skarb Państwa zażądał uzupełnienia porządku obrad NWZ PZU o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu i upoważnienia zarządu ubezpieczyciela do podniesienia roszczeń przeciwko byłemu członkowi zarządu Beacie Kozłowskiej-Chyle - wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 23 grudnia, czyli dzień przez Wigilią - zwraca uwagę Andrzej Stec, redaktor naczelny bankier.pl.

Sprawa doradców PZU została nagłośniona m.in. przez „Newsweek Polska”. Tygodnik opisał praktykę zatrudniania tzw. „cichych wyjątków”. (…) MAP oraz nowe władze PZU przedstawiają tę historię jako przykład patologii w spółce i argument za dochodzeniem odszkodowań od byłej prezes. To właśnie ta narracja dominuje dziś w przestrzeni publicznej.

Nowe dokumenty zmieniają optykę

Nowe dokumenty, do których dotarł bankier.pl, pokazują jednak, że sprawa jest bardziej złożona. Z jednej strony mamy wyniki audytów i ustalenia, na które powołuje się „Newsweek” i MAP. Z drugiej – wewnętrzne porozumienia, w których PZU po zmianie władz rezygnuje z roszczeń wobec doradców i wypłaca im odszkodowania, oraz obszerną argumentację byłej prezes, powołującej się na procedury HR, pandemię i wyniki finansowe spółki.

To wszystko sprawia, że spór o „fikcyjnych doradców” coraz mniej przypomina prostą opowieść o „krociowych zarobkach za nicnierobienie”, a coraz bardziej – skomplikowany węzeł prawny i polityczny – podkreśla autor tekstu na Bankier.pl.

»» Więcej o próbach ataku ekipy Tuska na byłą prezes PZU czytaj na portalu bankier.pl w publikacji Nowe dokumenty komplikują spór MAP z byłą prezeską PZU

