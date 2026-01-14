Polska już zależna od soi z Mercosur

Umowa UE-Mercosur nie zmienia w istotny sposób dostępu soi i kukurydzy z Ameryki Południowej do rynku unijnego. Eksperci zwracają jednak uwagę, że Unia Europejska, w tym Polska, już od lat pozostaje silnie uzależniona od importu soi, głównie z państw Mercosur.

Do UE trafia rocznie około 27 mln ton śruty sojowej, z czego blisko 70 proc. pochodzi z Brazylii, Argentyny i Paragwaju, co pokazuje dużą zależność rynku paszowego od tego regionu. Import kukurydzy z Mercosur jest znacznie mniejszy i wynosi średnio około 8 mln ton rocznie, a jej głównym odbiorcą pozostaje Hiszpania.

Polska należy do największych importerów śruty sojowej w UE. Do kraju sprowadza się ponad 3 mln ton rocznie, z czego 80-85 proc. pochodzi z Mercosur, czyli więcej niż średnia unijna.

Import kukurydzy do Polski ma natomiast charakter marginalny i wynosi jedynie 30-40 tys. ton, co wynika z wysokiej krajowej samowystarczalności.

Zdaniem ekspertów IERiGŻ nawet bez umowy UE-Mercosur wysoki import soi będzie się utrzymywał, stabilizując rynek pasz, ale jednocześnie pogłębiając zależność i ograniczając rozwój krajowych roślin wysokobiałkowych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Trzy grzechy i deficyt – co z tym zrobi prezydent?

Najdroższe 15 minut. „Odbędzie się transfer miliardów do zagranicznych kieszeni”

Srebro drożeje, inwestorzy coraz bardziej nerwowi

»»Czas na PITy i KSEF! Plan PiS: Zbudujemy Port Haller – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24