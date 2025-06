Czy łosoś hodowlany różni się od dziko żyjącego?

Ryby stanowią istotny komponent racjonalnej i zbilansowanej diety, dostarczając przede wszystkim pełnowartościowego białka, witamin (w szczególności D i B12) oraz długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 - EPA i DHA.

Ich regularne spożycie (2 razy w tygodniu) wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, nerwowego i immunologicznego, a także może redukować ryzyko rozwoju licznych chorób przewlekłych, takich jak miażdżyca, cukrzyca typu 2, nowotwory czy choroba Alzheimera.

Łosoś dziki, a hodowlany

Wśród tłustych ryb morskich szczególnie wysoką wartość odżywczą wykazuje łosoś dziki (Salmo salar lub Oncorhynchus spp.).

W porównaniu do łososia hodowlanego, łosoś dziko żyjący charakteryzuje się wyższą zawartością dobroczynnych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz korzystniejszą ich proporcją w stosunku do kwasów omega-6, a także wyższą zawartością antyoksydantów.

Mięso tej ryby stanowi również dobre źródło witaminy D, selenu i wysokiej jakości pełnowartościowego białka. Dodatkowo, łosoś dziki nie zawiera pozostałości pasz przemysłowych, antybiotyków ani sztucznych dodatków, które mogą być obecne w produktach akwakultury. Jednakże co ciekawe, ryby hodowlane z racji ścisłej kontroli otrzymywanych pasz mogą wykazywać niższe stężenie metali ciężkich, w porównaniu do ich dziko żyjących odpowiedników, które to znajdują się na samym szczycie łańcucha pokarmowego.

Jak odróżnić jakiego łososia kupujemy?

Aby odróżnić łososia dzikiego od hodowlanego, należy zwracać uwagę na oznaczenia producenta, w szczególności certyfikat MSC (Marine Stewardship Council), potwierdzający, iż ryba pochodzi z legalnych i zrównoważonych połowów morskich. Dokonując zakupu u lokalnego sprzedawcy lub na przykład na bazarze czy targu spytajmy sprzedającego o źródło połowów.

Łosoś / autor: Pixabay

Ile spożywać ryb?

Zalecenia dietetyczne wskazują na konieczność spożywania ryb, szczególnie tłustych ryb morskich, w ilości co najmniej 2 razy w tygodniu, przy czym ich jednorazowa porcja powinna wynosić około 100 g.

Tych ryb lepiej unikaj

Należy jednak ograniczać spożycie ryb wędzonych, ze względu na wysoką zawartość soli oraz potencjalną obecność substancji rakotwórczych powstających podczas procesu wędzenia. Rekomendowane techniki kulinarne obróbki termicznej ryb to więc gotowanie w wodzie lub na parze, pieczenie, korzystanie z airfryera oraz grillowanie, przy jednoczesnym ograniczeniu bądź całkowitym wyeliminowaniu smażenia lub smażenia w głębokim tłuszczu.

Filip Siódmiak

