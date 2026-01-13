Ile Mentzen zarobił na wywiadach z Nawrockim i Trzaskowskim? Padła kwota

Pod koniec maja ubiegłego roku Sławomir Mentzen przeprowadził wywiady z kandydatami na prezydenta, które transmitowały największe polskie telewizje.

Spotkania miały pomóc jego wyborcom zdecydować, kogo poprzeć w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Nie widzę żadnego powodu, by głosować na Rafała Trzaskowskiego - mówił Sławomir Mentzen w swoim kanale.

Dzięki rozmowom Mentzen zyskał ponad 173 tys. nowych subskrybentów na YouTube, a same wywiady zyskały miliony wyświetleń.

Źródło przychodów

Według szacunków eksperta od mediów społecznościowych, wywiady z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim mogły przynieść Mentzenowi nawet 250 tys. zł.

Sam polityk przyznał później, że całkowity zarobek z obu rozmów wyniósł około 350 tys. zł.

Obecnie liczba subskrybentów jego kanału spada.

interia, jb

