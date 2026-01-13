Ile Mentzen zarobił na wywiadach z Nawrockim i Trzaskowskim? Padła kwota
Pod koniec maja ubiegłego roku Sławomir Mentzen przeprowadził wywiady z kandydatami na prezydenta, które transmitowały największe polskie telewizje.
Spotkania miały pomóc jego wyborcom zdecydować, kogo poprzeć w drugiej turze wyborów prezydenckich.
Nie widzę żadnego powodu, by głosować na Rafała Trzaskowskiego - mówił Sławomir Mentzen w swoim kanale.
Dzięki rozmowom Mentzen zyskał ponad 173 tys. nowych subskrybentów na YouTube, a same wywiady zyskały miliony wyświetleń.
Źródło przychodów
Według szacunków eksperta od mediów społecznościowych, wywiady z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim mogły przynieść Mentzenowi nawet 250 tys. zł.
Sam polityk przyznał później, że całkowity zarobek z obu rozmów wyniósł około 350 tys. zł.
Obecnie liczba subskrybentów jego kanału spada.
