Nowy zakaz w Krakowie. Zapłacisz 200 zł, jeśli się nie dostosujesz

Od 12 stycznia w Krakowie pasażerowie komunikacji miejskiej mają zakaz używania telefonów i i innych urządzeń elektronicznych w trybie głośnomówiącym lub z głośnikami– informuje MPK Kraków.

To odpowiedź na liczne skargi pasażerów, którzy narzekali na hałas w tramwajach i autobusach. Za naruszenie przepisów pasażerowie mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 200 zł, a kontrolerzy biletów będą odpowiedzialni za egzekwowanie kar. Pasażerowie mogą nadal korzystać z telefonów, o ile używają słuchawek lub innych urządzeń, pod warunkiem, że nie będą emitować dźwięku na zewnątrz.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

rmf, jb

Srebro drożeje, inwestorzy coraz bardziej nerwowi

Szok! Co szósta pożyczka w szarej strefie

Euro wyrządziło Chorwacji więcej szkód niż agresja militarna

»»Ubezpieczenia OC kierowców w górę – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24