Nowy zakaz w Krakowie. Zapłacisz 200 zł, jeśli się nie dostosujesz
Od 12 stycznia w Krakowie pasażerowie komunikacji miejskiej mają zakaz używania telefonów i i innych urządzeń elektronicznych w trybie głośnomówiącym lub z głośnikami– informuje MPK Kraków.
To odpowiedź na liczne skargi pasażerów, którzy narzekali na hałas w tramwajach i autobusach. Za naruszenie przepisów pasażerowie mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 200 zł, a kontrolerzy biletów będą odpowiedzialni za egzekwowanie kar. Pasażerowie mogą nadal korzystać z telefonów, o ile używają słuchawek lub innych urządzeń, pod warunkiem, że nie będą emitować dźwięku na zewnątrz.
