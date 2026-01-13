Zełenski ogłasza nowy plan. Wstrzyma miliardy dolarów dla Rosji

Rosja straciła co najmniej 20 proc. tankowców swojej floty cieni, jednak stara się uzupełnić ją nowymi jednostkami; wszystkie muszą znaleźć się na listach sankcyjnych – oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Dzięki naszym skoordynowanym z częścią państw działaniom nacisku na flotę cieni co najmniej 20 proc. jednostek tej floty zostało zatrzymanych, a Rosja próbuje zrekompensować tę stratę poprzez pozyskiwanie nowych statków” – powiedział po naradzie z pierwszym zastępcą szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Ołehem Łuhowskim.

Apel Zełenskiego

„Wszystkie (te nowe statki) muszą zostać dodane do list sankcyjnych. Będziemy kontynuować także presję sankcyjną wobec załóg tankowców, kapitanów, ubezpieczycieli oraz całej infrastruktury floty cieni” – zapowiedział w komunikatorze Telegram.

Cel: zmniejszyć dochody Rosji

Ukraiński prezydent zaznaczył, że obecne ograniczenia rosyjskiego morskiego eksportu ropy w ujęciu rocznym mają zmniejszyć rosyjskie dochody co najmniej o 30 mld dolarów.

Dodatkowa presja z pewnością zwiększy skalę tych rosyjskich strat, a tym samym ograniczy finansowanie rosyjskiej wojny. Będziemy również informować partnerów o nowych schematach (stosowanych przez ) chińskie firmy, które pomagają Rosji omijać sankcje wobec sektora finansowego – podkreślił Zełenski.

pap, jb

