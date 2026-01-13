Straciliśmy 800 stad świń. To alarm!

Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są alarmujące. Tylko w grudniu z mapy Polski zniknęło ponad 800 stad trzody chlewnej i obecnie jest ich tylko czterdzieści trzy i pół tysiąca. To jeden z najgorszych wyników w dziejach współczesnej Polski.

Co istotne, spadkowi liczby hodowców nie towarzyszy proporcjonalna redukcja pogłowia. W grudniu liczba świń zwiększyła się o około 55 tys. sztuk i od połowy ubiegłego roku utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie. Efektem jest dalsza koncentracja produkcji – średnia liczebność stada wzrosła w grudniu miesiąc do miesiąca z dwustu ośmiu do dwustu trzynastu zwierząt. Perspektywy pozostają jednak pesymistyczne z uwagi na skandalicznie niskie ceny skupu żywca i nieopłacalność produkcji.

