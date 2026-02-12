Mieszkanie prawem? Padł rekord ceny za mkw.

Wzrost cen mieszkań w Polsce bije rekordy. Średnie stawki za m2 w Warszawie przebiły 19 tys. zł za metr kwadratowy.

W styczniu 2026 r. średnia cena metra kwadratowego w Warszawie po raz pierwszy przebiła granicę 19 tys. zł za m kw., To wzrost o 4 proc. tylko w relacji do ostatniego miesiąca. Drogo wszędzie -

Również w Krakowie, Trójmieście i Katowicach ceny wzrosły o około 1 proc. W Warszawie pojawiły się mieszkania nawet za 24,4 tys. zł za m², co podbiło średnią cenę na rynku. W Trójmieście udział drogich mieszkań (powyżej 20 tys. zł za m²) wzrósł z 24 proc. do 33 proc.

Kluczowym czynnikiem wzrostów w Polsce było pojawienie się w ofercie bardzo drogich mieszkań.

Tusk obiecywał

„Mieszkanie jest prawem człowieka, to znaczy móc mieszkać w godnych warunkach to nie jest jakiś przywilej, to nie może być marzenie i dorobek całego życia” — te słowa Donalda Tuska padały podczas spotkania z młodymi przed wyborami parlamentarnymi.

Wysokie ceny mieszkań to trend z którym rząd Donalda Tuska nie robi nic. Wzrost cen stał się tak ogromny, że niestety, w wielu miastach mieszkania stały się nieosiągalne dla tysięcy młodych ludzi.

„ Człowiek który słowa prawdy nie powiedział”

Wypowiedź Donalda Tuska jest jedynie potwierdzeniem populistycznych haseł, które w teorii brzmią słusznie, ale w praktyce są niczym innym jak puste obietnice.

pap,noizz, jb

