„Krajewski do dymisji!" Powód? Chodzi o Mercosur

Klub Parlamentarny PiS złoży wniosek o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Powód? Brak realnych działań w sprawie zatrzymania umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Zdaniem polityków PiS, porozumienie to otwiera europejski rynek na masowy napływ taniej żywności spoza Wspólnoty, produkowanej bez zachowania norm środowiskowych i sanitarnych, które są obligatoryjne dla polskich rolników.

„To, nieuczciwa konkurencja grożąca bankructwem wielu gospodarstw, spadkiem cen skupu i dalszym osłabianiem się bezpieczeństwa żywnościowego Polski” – argumentują posłowie opozycji.

Zamiast stanowczo bronić interesów wsi, minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników. Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności – napisał na platformie X Mariusz Błaszczak, były wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Sam Krajewski odpiera zarzuty. Twierdzi, że przez pół roku nie wprowadził żadnych ustaw ani przepisów uderzających w rolników. Jego zdaniem, obecny atak jest reakcją na uderzenie przez resort, którym kieruje w – jak to określił – „konkretne grupy interesów”.

