Rząd Donalda Tuska próbuje przeforsować niekorzystny dla Polski program SAFE, przedstawiając go jako korzystną pożyczkę na zbrojenia. Antoni Macierewicz ostrzega w Telewizji wPolsce24, że: to nie pomoc, to mechanizm uzależnienia Polski od Berlina i droga do likwidacji naszej suwerenności obronnej.

Sonda opublikowana na profilu rządowej telewizji TVP w likwidacji na x.com, w której wzięło udział kilka tysięcy osób aż 74,2 proc. z nich uważa, że prezydent nie powinien podpisywać ustawy o programie SAFE.

Mimo to, obecna władza na czele z Donaldem Tuskiem chce zadłużyć Polaków.

Niemiecki przedstawiciel w Polsce

Zdaniem Antoniego Macierewicza, byłego szefa MON, promowany przez koalicję 13 grudnia program to w istocie „pożyczka-pułapka”.

Mechanizm ten ma uderzyć bezpośrednio w budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak wskazuje marszałek senior, spłata tego zobowiązania będzie drenować środki przeznaczone na rozwój polskiego wojska, co w praktyce oznacza zahamowanie modernizacji naszej armii.

Oni wiedzą, że jeżeli zostanie przyjęty ten układ, to oni będą zarabiali te 44 miliardy, a większość tych 44 miliardów będzie przekazywana przez nas de facto Niemcom – punktuje Macierewicz, wyjaśniając, że w tym interesie Polska ma pełnić rolę „kozła ofiarnego”.

Scenariusz jest prosty

Scenariusz jest taki, że brak funduszy w polskim budżecie MON zmusi rząd do uzależnienia się od „armii niemieckiej”, gdzie Niemcy będą decydować o zakupach, a Wojsko Polskie stanie się klientem niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

Wiceprezes PiS nie zawahał się używać mocniejszych słów o premierze:

Donald Tusk jest człowiekiem niemieckim. Jest człowiekiem, dla którego Niemcy są najważniejsze, jest człowiekiem, który nie znosi współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi – stwierdził były szef MON.

Niemieccy żołnierze w Polsce

W tle debaty o SAFE pojawia się ambasador Niemiec, Miguel Berger, który po odrzuceniu polskich roszczeń reparacyjnych teraz zapowiada obecność niemieckich żołnierzy w Polsce, w tym saperów, którzy będą pomagać przy budowie Tarczy Wschód.

Dla opozycji jest to jasny sygnał utraty suwerenności przez Polskę. Niemcy już dyktują Polsce nasze warunki bezpieczeństwa.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bój o nową Gdynię. „Pieniądze zamiast do Warszawy popłyną do Berlina?”

Rząd nie zaskarży Mercosur! „Kapitulacja przed Brukselą”

Laffer: „moja krzywa działa”. Polska robi błąd z podatkiem

»»Wrócił Tusk - jest drożyzna! – oglądaj „Raport Wiadomości” telewizji wPolsce24

pap, jb