Renta wdowia bije rekordy! Ile wypłacają na miesiąc?

W 2025 r. do ZUS wpłynęło przeszło 1 mln 156 tys. wniosków o rentę wdowią. Do końca grudnia otrzymało ją ponad milion osób - poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uprawnieni zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. renty wdowie wypłaca od lipca ub.r. To możliwość pobierania jednocześnie dwóch lub więcej świadczeń emerytalno-rentowych. Jednym z nich musi być renta rodzinna po zmarłym małżonku.

Renta wdowia od 1 stycznia 2027 r. składa się ze 100 proc. własnego świadczenia i 25 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej. Wcześniej wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu wynosiła 15 proc.

1,156 mln wniosków o rentę wdowią

ZUS przekazał, że od stycznia do 31 grudnia 2025 r. do Zakładu wpłynęło przeszło 1 mln 156 tys. wniosków o rentę wdowią. Najwięcej wniosków zostało złożonych w woj.: śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej – w podlaskim, lubuskim i opolskim.

„Do końca grudnia 2025 r. rentę wdowią otrzymało już ponad milion osób. Dzięki temu połączeniu świadczeń uprawnieni zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie” – poinformował.

Kto spełnia warunki do wypłaty renty wdowiej

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca musi spełnić łącznie wszystkie cztery warunki. Kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna – co najmniej 65 lat, do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nie być obecnie w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony albo jeśli wysokość któregokolwiek z pobieranych świadczeń przekroczy ustawowy limit trzykrotności minimalnej emerytury (obecnie 5636,73 zł brutto). ZUS przekazał, że limit ten będzie obowiązywał do 28 lutego 2026 r.

„Obsługa tzw. renty wdowiej była jednym z kluczowych zadań, jakie ZUS zrealizował w 2025 r. To również bardzo istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia polityki społecznej państwa, ponieważ nowe rozwiązanie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo socjalne osób po stracie bliskich” – podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS Bartosz Gaca.

