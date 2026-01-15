Inflacja siedzi mocno w celu NBP

GUS potwierdził dziś ostateczne dane o inflacji za grudzień 2025 roku. Wskaźnik CPI wyniósł 2,4 proc. rok do roku oraz 0,0 proc. miesiąc do miesiąca, zgodnie z wcześniejszym szybkim szacunkiem. Inflacja utrzymuje się tym samym poniżej środka celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5 proc.

W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: mieszkania, zdrowia, restauracji i hoteli oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (po 0,1 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,03 pkt proc. i po 0,01 pkt proc. Niższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,7 proc.), łączności (o 0,4 proc.), rekreacji i kultury (o 0,2 proc.) oraz transportu (o 0,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i po 0,01 pkt proc.

Inflacja średnioroczna wyniosła 3,6 proc. w 2025 roku (wobec 3,6 proc. inflacji odnotowanej rok wcześniej). „Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6 proc.).” - czytamy w komunikacie GUS.

Stopy procentowe i inflacja w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: Inflacja pod kontrolą, przestrzeń do dalszych obniżek stóp

„Dzisiejsze dane potwierdzają, że inflacja została skutecznie sprowadzona do celu i w obecnym otoczeniu nie powinna w tym roku wyjść poza pasmo dopuszczalnych odchyleń NBP, czyli 2,5 proc. plus minus 1 p.p. Prawdopodobnie podobny będzie przekaz dzisiejszej konferencji prezesa Adama Glapińskiego. Jeśli nie zmaterializują się ryzyka inflacyjne, w szczególności związane z ewentualnym wzrostem cen ropy w przypadku eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, cykl obniżek stóp procentowych powinien być kontynuowany i nie można wykluczyć nawet trzech obniżek stóp w tym roku. Presja inflacyjna w gospodarce wyraźnie słabnie, nie widać silnej presji po stronie producentów, a tempo wzrostu wynagrodzeń nominalnych hamuje. Jednocześnie realny wzrost płac pozostaje wyraźnie dodatni i przekracza 4 proc., co oznacza realną poprawę siły nabywczej gospodarstw domowych. W połączeniu z niższymi stopami procentowymi powinno to sprzyjać wzrostowi konsumpcji i inwestycji oraz pozytywnie wpływać na perspektywy wzrostu gospodarczego w 2026 roku” – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Analitycy ING: trend dezinflacyjny jest silny

Grudniowa inflacja potwierdzona na 2,4 proc.r/r. Spadek inflacji poniżej celu NBP nie przekonał wczoraj RPP do obniżki stóp procentowych. W naszej ocenie trend dezinflacyjny jest silny, a pauza w łagodzeniu polityki pieniężnej będzie krótka. Kolejne cięcie stóp możliwe już w marcu – interpretują dane GUS analitycy ING BSK.

Ekonomiści Banku Pekao: to jeszcze nie koniec procesu dezinflacji w Polsce

Grudniowa #inflacja CPI potwierdzona w finalnym odczycie na poziomie 2,4 proc. r/r. Średniorocznie 3,6 proc.. Oficjalnie kończymy 2025 rok w celu inflacyjnym. To jeszcze nie koniec procesu dezinflacji w Polsce, choć tempo spadku inflacji w 2026 r. wyraźnie spowolni.

Sek, X

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Umowa z Mercosur zahamowana przez wniosek do TSUE?

Bruksela zadłużona po uszy. „Finansowy koszmar”

Najdroższe 15 minut. „Odbędzie się transfer miliardów do zagranicznych kieszeni”

»»Fala zwolnień w styczniu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24