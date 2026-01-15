AI pomaga zwiedzać Kopalnię Soli „Wieliczka”

Rekordowe 1,91 mln osób odwiedziło w zeszłym roku Kopalnię Soli „Wieliczka”. Według dyrekcji było to o ponad 10 proc. więcej niż w 2024 r. Turyści coraz częściej korzystają z wdrożonego przez kopalnię systemu wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji.

„To jest historyczny rekord i wynik, który dowodzi, że odbudowaliśmy ruch turystyczny, którego wzrost został zahamowany w 2019 roku najpierw z powodu wybuchu pandemii, a później – wojny w Ukrainie” – zaznaczyła podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami prezes spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Barbara Zięba-Godula.

Według statystyk kopalni wśród odwiedzających dominowali obcokrajowcy - stanowili ponad 70 proc. wszystkich gości. Najwięcej było przyjezdnych z Wielkiej Brytanii (272 tys. osób), Włoch (143 tys.) i Francji (87 tys.).

Przedstawiciele kopalni prognozują, że w tym roku liczba gości może osiągnąć próg 2 mln. - Trzymamy za to kciuki i będziemy się starać. Oczywiście jesteśmy przygotowani, żeby przyjąć taką liczbę turystów – zaznaczyła Zięba-Godula.

Prezes zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Barbara Zięba-Godula (L) i rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański (P) podczas podpisania umowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z Kopalnią Soli w Wieliczce / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Chatboty AI wspierają obsługę turystów

Aby obsłużyć tak duży ruch turystyczny – przekazała - kopalnia w zeszłym roku wdrożyła system wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji. Chatboty AI, stworzone przez krakowską firmę ChatLab, od kwietnia 2025 roku wspierają obsługę turystów, odpowiadając na pytania gości przez całą dobę, w wielu językach. Obecnie, po dziewięciu miesiącach testów, przejmują już ponad 17 proc. wszystkich codziennych interakcji.

W ramach wdrożenia uruchomiono osiem tematycznych chatbotów działających całodobowo. Odpowiadają one na pytania dotyczące m.in. tras turystycznych, oferty konferencyjnej, uzdrowiska, hotelu oraz wydarzeń specjalnych.

Michał Grochal, kierownik działu turystyki Kopalni Soli „Wieliczka” wyjaśnił, że chatboty pełnią funkcję pierwszego kontaktu z klientem. Potrafią w 20 językach odpowiadać na najczęściej zadawane pytania i zasugerować kolejne kroki, np. zarezerwowanie biletów. W razie bardziej skomplikowanych spraw, związanych z rezerwacjami grupowymi, dostępnością, potrzebami specjalnymi, przekierowują rozmowę do tradycyjnej obsługi klienta.

Nasza kopalnia to obiekt górniczy, więc kontakt z człowiekiem jest kluczowy. Nadal tak będzie, ale chatboty doskonale wspierają nas w codziennej pracy – ocenił przedstawiciel zabytku.

Sala Warszawa - Kopalnia soli „Wieliczka” / autor: Fratria / AS

Według statystyk kopalni w szczycie sezonu rozwiązanie to obsługiwało 17 proc. wszystkich interakcji z klientami, a 40 proc. rozmów na chatbocie odbywało się po godz. 18, czyli poza godzinami pracy tradycyjnej infolinii.

Wielicka kopalnia działa nieprzerwanie od połowy XIII w. W ciągu siedmiu stuleci na dziewięciu poziomach sięgających do 327 m w głąb wydrążono 26 szybów i wybrano sól z 2040 komór. Pod Wieliczką powstał labirynt liczący prawie 245 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny odbywa się od końca XVIII w. W 1978 r. kopalnia została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Umowa z Mercosur zahamowana przez wniosek do TSUE?

Bruksela zadłużona po uszy. „Finansowy koszmar”

Najdroższe 15 minut. „Odbędzie się transfer miliardów do zagranicznych kieszeni”

»»Fala zwolnień w styczniu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24