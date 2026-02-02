Ruszył KSeF i… blokuje dostęp do Profilu Zaufanego

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profilu Zaufanego - podał w poniedziałek resort cyfryzacji na platformie X.

„Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji” - dodano we wpisie.

Resort finansów rekomenduje na X inne niż Profil Zaufany sposoby logowania do KSeF i zapewnia, że sam system działa bez zakłóceń.

Cieszyński: ogłoszono sukces, zaraz potem pada wydajność

Po czym widać, że KSeF to prawdziwy system rządowy? Najpierw minister ogłasza sukces, a potem pada wydajność. Te same problemy, co w 2021 i 2023 roku. Ale może kiedyś się nauczymy - skomentował na X tę sytuację były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

W kolejnym wpisie, gdy okazało się, że problem nabrzmiewa Janusz Cieszyński pisał już bez ogródek:

Kiedy tysiące ludzi odbijają się od KSeF Ministerstwo Finansów zamiast przeprosić i przyznać się do problemów pali głupa.

Ludzi nie obchodzi czy to u Was, czy w @CYFRA_GOV_PL. Ludzie chcą się zalogować, wygenerować certyfikaty i normalnie pracować, a Wasz system to uniemożliwia - krytykował polityk PiS.

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF.

Resort finansów przypomniał, że w 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Krajowy System e-Faktur przyjął do godziny 10.00 720 tys. faktur

Na godz. 10 w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln osób uwierzytelniło się w systemie - poinformował wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak dodał, system działa stabilnie i nie odnotowano żadnych utrudnień.

Nie ma obaw o bezpieczeństwo systemu, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów - zapewnił.

Od 1 kwietnia KSeF obejmie większość polskich firm

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

