To koniec. "NaszEauto" bez dotacji

  Opublikowano: 27 stycznia 2026, 18:46

    Aktualizacja: 27 stycznia 2026, 18:50

Budżet programu NaszeEauto, przeznaczony na dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych, został wyczerpany wczoraj, 27 stycznia br. Program formalnie zaplanowano do 30 czerwca 2026 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w ramach programu NaszEauto złożono wnioski o dofinansowanie na ponad 1 mld 180 mln zł.

Fundusz zaznaczył jednocześnie, że wnioski o dofinansowanie są nadal przyjmowane, jednak w “trybie warunkowym”. Co to znaczy? Klient - tak to chyba można rozumieć - dostanie zwrot pieniędzy za kupno auta elektrycznego, jeżeli fundusz gdzieś je znajdzie. Gdzie i kiedy? Tego nie wiadomo.

