Aż 300 wniosków dziennie. Kończy się budżet na znany program

Program „NaszEauto” wyczerpie swój budżet 1,18 mld zł jeszcze przed końcem stycznia 2026. Do 16 stycznia złożono już 34 tys. wniosków, a więc 92,48 proc. środków zostało wykorzystane.

Przy obecnym tempie składania wniosków (300 dziennie), środki wyczerpią się za około 10 dni. Program przewiduje dopłaty do 40 tys. zł dla osób fizycznych oraz wyższe kwoty dla instytucji.

Nabór miał trwać do 30 kwietnia lub do wyczerpania środków.

Z przewidzianych 1,18 mld zł, dostępne środki wystarczą na około 2,8 tys. kolejnych wniosków.

