Podziękujcie Tuskowi. Od 1 lutego się zacznie

Rząd Donalda Tuska zdecydował, że rozszerzy sieć dróg krajowych objętych elektronicznym poborem opłat. Po zmianach opłata będzie pobierana na sieci blisko 5,9 tys. km dróg krajowych.

Z rozporządzenia wynika, że stawki za przejazd siecią dróg płatnych pojazdów o masie powyżej 3,5 t i autobusów wzrosną o 40-42 proc., w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu.

Rozszerzono sieć płatnych dróg. Pieniądze popłyną do budżetu

Wśród nowych odcinków znalazły się m.in.: fragmenty autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami, drogi S1 na odcinkach Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz Żywiec–Węgierska Górka, a także odcinki tras S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61. Do objęcia opłatą wytypowano również fragmenty dróg krajowych DK8, DK12, DK50 i DK91.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, w tym roku planowane wpływy z poboru opłat w systemie e-TOLL mają wynieść prawie 6,6 mld zł.

Cel?

Podwyższenie stawek ma na celu ich urealnienie i dostosowanie do średnich stawek europejskich.

Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po planowanym rozszerzeniu opłata będzie pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km) autostrad, dróg ekspresowych i wybranych odcinków dróg krajowych klasy GP i G.

Pobór opłat

W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.

