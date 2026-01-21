Nowoczesne sposoby na oszczędzanie przy codziennych zakupach

Według badań BIG InfoMonitor aż 17 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Tymczasem odkładanie nie musi być trudne – warto zacząć od małych kroków. Nawet codzienne zakupy, np. w sklepach online, mogą być tańsze. Wystarczy skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na obniżenie rachunku lub odzyskanie części środków. Jak oszczędzać na zakupach? Prezentujemy sprawdzone sposoby!

Cashback

Jeszcze kilka lat temu cashback kojarzył się głównie z możliwością wypłaty gotówki przy kasie w sklepie stacjonarnym. Dziś to sposób na zwrot części środków za zakupy online. Mechanizm jest prosty i nie wymaga dużego zaangażowania ze strony klienta.

Jak to działa? Aby skorzystać z cashbacku, wystarczy pobrać specjalną aplikację lub zarejestrować się w serwisie oferującym taką usługę, a następnie dokonać zakupów online w wybranym sklepie partnerskim. Po zatwierdzeniu transakcji część wydanej kwoty wraca na konto użytkownika.

Lista sklepów oferujących cashback jest bardzo szeroka – obejmuje witryny z odzieżą i obuwiem, dodatkami, kosmetykami, produktami do domu, sprzętem AGD, elektroniką czy sprzętem sportowym. Przykładową listę znajdziesz na stronie: https://www.zen.com/cashback/eobuwie-com-pl/.

Ile można w ten sposób oszczędzić? Zwykle zwrot wynosi od kilku do kilkunastu procent wartości zakupów. Cashback nie wyklucza też korzystania z promocji czy wyprzedaży – zazwyczaj oferty można łączyć.

Ważne! Aby zwrot został naliczony, należy użyć specjalnego linku lub dokonać zakupów przez aplikację. W wielu przypadkach na zwrot należy poczekać, czasem nawet do dwóch miesięcy. Niektóre platformy oferują też natychmiastowy cashback, bez długiego oczekiwania. Sprawdź więcej informacji na ten temat: https://www.zen.com/pl/cashback/.

Kupony rabatowe

Kupony zniżkowe pozwalają na uzyskanie procentowej lub kwotowej zniżki za zakupy w danym sklepie internetowym. Często zapewniają też dodatkowe korzyści, np. darmową dostawę czy gratis do zamówienia. Zwykle mają formę specjalnych kodów, np. ciągu znaków lub prostych haseł, które należy wpisać podczas zakupów.

Jak to działa? Przy finalizacji zamówienia wystarczy wprowadzić kod rabatowy w odpowiednim polu, a cena zostanie automatycznie obniżona.

Rabatów można szukać na platformach prezentujących zestawienia zniżek i kodów promocyjnych, ale także w mediach społecznościowych marek oraz bezpośrednio na stronach sklepów internetowych.

Warto pamiętać, że kody rabatowe mają określone warunki – mogą obowiązywać przez ograniczony czas lub dotyczyć wybranej kategorii produktów. Czasem kupony są dostępne jedynie dla nowych klientów lub osób, które subskrybują newsletter. Mogą też łączyć się z innymi promocjami lub bonusami, np. cashbackiem. Szczegółowe warunki zawsze warto zweryfikować w regulaminie. Tutaj sprawdzisz, jak można połączyć rabat ze zwrotem za zakupy - https://www.zen.com/cashback/nike/.

Darmowa dostawa i progi zakupowe

Koszty wysyłki mogą czasem znacząco podnieść cenę zamówienia, szczególnie przy zakupach o niższej wartości. Wiele sklepów online oferuje darmową dostawę przy zakupach po przekroczeniu określonej kwoty zakupów, np. powyżej 100 zł.

Żeby skorzystać z promocji, warto planować zakupy z wyprzedzeniem i np. łączyć kilka mniejszych zamówień w jedno. Można też zamawiać wspólnie z domownikami i w ten sposób obniżać koszty wysyłki. Warto też sprawdzić opcje dostawy i porównać koszt odbioru w punkcie lub w automacie paczkowym z kosztem przesyłki kurierskiej.

Programy lojalnościowe i newsletter

Sklepy internetowe coraz częściej premiują lojalnych i zaangażowanych klientów, oferując różnego rodzaju programy, które pozwalają oszczędzać na zakupach. Zalogowani użytkownicy zbierają punkty za każde złożone zamówienie, które następnie mogą wymieniać na zniżkę lub bonus, np. produkt gratis. W niektórych programach punkty przyznawane są również za inne aktywności, np. polecenie sklepu znajomym czy wystawienie opinii.

Sklepy online oferują również korzyści za subskrypcję newslettera. Osoby zapisane na listę zwykle mogą liczyć na rabat podczas pierwszego zamówienia lub darmową dostawę. Newsletter to także źródło informacji o promocjach, wyprzedażach czy specjalnych kodach rabatowych.

Jak zawsze podczas korzystania z obniżek w sklepach online, także i tutaj warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki promocji – np. minimalną kwotę, którą trzeba przekroczyć, żeby zniżka lub bonus zostały naliczone.

Oszczędzanie na zakupach online nie musi być trudne i wymagające dużego zaangażowania ze strony klienta. Cashback, kody rabatowe, programy lojalnościowe oraz inne nowoczesne narzędzia zapewniają realne oszczędności. Nawet pozornie niewielkie kwoty zaoszczędzone przy pojedynczych zakupach mogą w dłuższej perspektywie odciążyć domowy budżet.

Artykuł sponsorowany powstał przy współpracy z ZEN.COM