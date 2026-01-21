Policja w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Czego szuka?

Policja wkroczyła dziś do siedziby KRS-u, by szukać akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni. Odmówiła wejścia do siedziby KRS-u posłom przybyłym na miejsce – pisze portal wPolityce.pl.

Policja weszła dziś do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, prokuratura ma szukać w KRS akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni. Tymczasem przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała, że sędziom zabrano klucze do sedziby KRS! „Pan policjant powiedział właśnie, że prokuratura przejęła ten budynek” - zaznaczyła przewodnicząca KRS w komentarzu na X

Ponad setka policjantów wykorzystywana do siłowego zajęcia KRS! Tylko z tyłu stoją cztery radiowozy pełne funkcjonariuszy. Posłowie na Sejm zaproszeni do środka przez przewodniczącą nie zostali wpuszczeni do środka — napisał na platformie X Dariusz Matecki, poseł PiS, który przybył przed siedzibę Rady.

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak na konferencji poinformowała, dlaczego policja dziś wkroczyła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Potwierdziły się doniesienia, że chodziło o przejęcie akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni. Adamiak zarzekała się, że działania nie są prowadzone wobec KRS-u.

Więcej o sytuacji w KRS czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacjach Władza wysłała do KRS masę policjantów! Posłów PiS nie wpuszczono do budynku. „W tej chwili biorą udział w zamachu stanu!" oraz Szokująca sytuacja w KRS! „Policja przejęła siedzibę". Co z sędziami? Pawełczyk-Woicka: „Zabrano nam klucze do budynku"

