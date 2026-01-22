Czynna flota LOT powiększa się o trzy maszyny

W czwartek po południu na warszawskim Lotnisku Chopina mają wylądować Bravo, Delta i Echo - nowe samoloty typu Boeing 737 MAX 8 w barwach PLL LOT - poinformował rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. W sumie LOT zamówił 13 takich maszyn z nową kabiną; dwa już posiada.

Pierwszy z zamówionych przez LOT trzynastu nowych Boeingów 737 MAX 8 z nową kabiną dołączył do floty przewoźnika w grudniu 2025 roku, przed świętami Bożego Narodzenia, a 2 stycznia br. poleciał w pierwszy rejs z Warszawy do Madrytu. Druga maszyna - jak przekazał rzecznik - dołączyła do LOT-u w połowie stycznia tego roku.

Dziś po południu do floty LOT- u dołączą kolejne trzy samoloty z zamówionych przez nas 13 maszyn. W sumie będziemy już mieli na stanie pięć B737 MAX. Pozostałe osiem mają do nas przylecieć do połowy tego roku - powiedział Moczulski.

Dodał, że nowe maszyny mają wzmocnić flotę wąskokadłubową przewoźnika.

Jak przekazał LOT na platformie X, Bravo, Delta i Echo wystartowały z fabryki Boeinga w Seattle w USA.

Ich trasę przelotu na Lotnisko Chopina w Warszawie, z międzylądowaniem w Reykjaviku, można śledzić na portalach społecznościowych.

B737 MAX 8 mają nową aranżacją wnętrza, co ma poprawić jakość podróży. Nowe maszyny zapewniają również wyższą efektywność paliwową i niższy poziom emisji CO2, co wpisuje się w cele LOT-u dotyczące zrównoważonego rozwoju. Samoloty mają obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu.

Boeingi już są, Airbusy będą we flocie LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic; w 2024 r. przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Z obecnie eksploatowanych przez PLL LOT samolotów część to Boeingi: sześć B737-800 i 18 maszyn B737 w wersji MAX, a także 15 Dreamlinerów - osiem w wersji B787-8 i siedem B787-9. W barwach polskiego przewoźnika lata też 47 Embraerów E-Jet: pięć E170, 15 maszyn E175 (w tym dwa do dyspozycji rządu), osiem E190, 16 maszyn E195 oraz trzy E195-E257. Te ostatnie dołączyły do floty firmy w lipcu 2024 r.

W połowie czerwca ub.r. LOT i Airbus podpisały w Paryżu umowę, zgodnie z którą Airbus dostarczy spółce samoloty typu A220. Zamówienie obejmuje dostawę 40 maszyn A220 w dwóch wersjach: -100 i -300 w latach 2027-2031, oraz opcję na prawo zakupu kolejnych 44 samolotów. LOT kupuje samoloty Airbusa po raz pierwszy w historii. Wartość całej umowy to ok. 9 mld dol.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów, a drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

PAP, sek

