Podatki za Tuska: ukryta podwyżka PIT dla 3 mln Polaków

W 2026 roku II próg podatkowy może przekroczyć nawet 3 miliony osób. To oznacza, że nauczyciele czy pielęgniarki zapłacą więcej, niż milionerzy na ryczałcie – zauważa portal wPolsce24.tv.

W polskim systemie podatkowym narasta problem, który coraz głośniej wybrzmiewa w debacie publicznej. Chodzi o różnice w opodatkowaniu pracy na etacie i działalności gospodarczej na ryczałcie oraz o to, kto realnie ponosi ciężar finansowania państwa.

Rząd Tuska nie ugnie się i nie podniesie kwoty

Rząd Donalda Tuska nie zamierza szybko podnieść II progu podatkowego, który wynosi 120 tysięcy złotych. Wyraźnie podkreślił to minister finansów Andrzej Domański, zapowiadając, że władza „nie ugnie się pod naciskiem”. Oznacza to de facto niższe zarobki dla grup zawodowych, które zarabiają przeciętnie, ale na skutek inflacji czy wywalczonych podwyżek przeskoczą w tym roku próg podatkowy.

Sprawę podnieśli politycy przeżywającej głęboki kryzys Polski 2050, którzy zaczęli apelować do własnego rządu (partia Szymona Hołowni tworzy koalicję), aby ratował podatników.

„2026 rok będzie rekordowy: drugi próg podatkowy może przekroczyć nawet 3 miliony podatników. Nauczyciele, pielęgniarki i wielu innych pracowników pod koniec roku zapłaci stawkę PIT 32 proc. Ich dochody w listopadzie czy grudniu spadną nawet o kilka tysięcy złotych” – napisała na X minister funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dobrze zarabiający skorzystają z preferencji

Jednocześnie, według Pełczyńskiej-Nałęcz, osoby o bardzo wysokich dochodach, szczególnie w branżach cyfrowych, pozostaną przy znacznie niższym opodatkowaniu, korzystając z ryczałtowych stawek opodatkowania:

W tym samym czasie zarabiający setki tysięcy złotych informatycy czy influencerzy skorzystają z super preferencyjnych stawek na ryczałcie: od 5% do 14% - dodała.

Pełczyńska: czas zakończyć tę niesprawiedliwość

Czas zakończyć tę niesprawiedliwość: podnieść drugi próg podatkowy do 200 tys. zł. W zamian zlikwidować ryczałt, który z systemu mającego być uproszczeniem stał się narzędziem do unikania podatków przez najbogatszych - wskazuje polityk Polski 2050.

Oprac. Sek

