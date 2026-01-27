Otrzymuje 50 tys. emerytury. ZUS ujawnia, jak to zrobił

W Polsce najwyższa emerytura wynosi 51 350,57 zł miesięcznie, a jej beneficjentem jest mieszkaniec Śląska, który przez 67 lat pracował na tak rekordowe świadczenie.

Co ciekawe, jego emerytura przewyższa średnią krajową ponad 12 razy – ta w 2025 roku wyniosła 4 173,76 zł.

Pracował 20 lat dłużej

Mężczyzna, który otrzymuje tak wysoką kwotę, przeszedł na emeryturę dopiero po ukończeniu 86. roku życia, czyli ponad 20 lat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Jak podaje portal InteriaBiznes ZUS wyjaśnił, że wyższa emerytura wynika z faktu, iż kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, co skutkuje wyższym miesięcznym świadczeniem.

Interia biznes, jb

