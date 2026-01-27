Tak PiS chce wzmocnić pozycję rolników. Oto, co proponuje

Wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw, „paszportyzacja” żywności oraz zobligowanie marketów do kupowania lokalnych produktów – takie propozycje dla rolnictwa zaprezentowali politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji programowej w Starym Lubotyniu koło Ostrowi Mazowieckiej.

Prezes Kaczyński zaznaczył, że rolnictwo ma znaczenie strategiczne dla całego kraju, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, a polska wieś powinna żyć na takim samym poziomie jak miasta, z dostępem do kultury i usług. Wskazywał też na dotychczasowe działania rządów PiS, m.in. 800+ i dopłaty dla rolników. Z kolei opozycyjna posłanka Anna Gembicka zapowiedziała postawienie rolnictwa w centrum polityki państwa, rozwój krótkich łańcuchów dostaw czy bardziej skuteczne kontrole importowanych produktów.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, gs

Podatki za Tuska: ukryta podwyżka PIT dla 3 mln Polaków

Porozumienie Indie-UE: „matka wszystkich umów”?

Obajtek ostrzega: milionom Polaków grozi ruina finansów

»»Europejski podatek klimatyczny EU ETS2 dotknie mocno Polaków – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24