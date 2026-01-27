Tąpnięcie w przemyśle. Zamówienia spadły aż o 30 proc.!
Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu spadły o 30,6 proc. rdr, wobec wzrostu o 24,5 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 19,6 proc., po wzroście o 14,4 proc. miesiąc wcześniej.
Katastrofa w przemyśle
Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.
pap, jb
