Tąpnięcie w przemyśle. Zamówienia spadły aż o 30 proc.!

Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu spadły o 30,6 proc. rdr, wobec wzrostu o 24,5 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 19,6 proc., po wzroście o 14,4 proc. miesiąc wcześniej.

Katastrofa w przemyśle

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

