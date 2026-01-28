Rosja traci 35 tys. żołnierzy miesięcznie

Eksperci Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) z siedzibą w Waszyngtonie szacują, że rosyjska armia straciła podczas rozpoczętej w 2022 r. wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie blisko 1,2 mln zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy.

Według ekspertów CSIS tylko w 2025 roku straty wojsk rosyjskich to 425 tys. zabitych i rannych, średnio około 35 tys. miesięcznie. Od początku wojny poległo 315 tys. żołnierzy rosyjskich.

Bezprecedensowo wysokie straty ludzkie

„Te liczby są porażające. Żadne mocarstwo światowe nie poniosło takich strat w żadnej wojnie od czasów II wojny światowej” – ocenili analitycy CSIS. W wojnie koreańskiej poległo 54,4 tys. amerykańskich żołnierzy. W Wietnamie zginęło ich 47,3 tys., 2,4 tys straciło życie podczas operacji w Afganistanie, a 4,4 tys. w Iraku - podkreślili.

Na Ukrainie armia rosyjska straciła 17 razy więcej żołnierzy niż armia radziecka w Afganistanie, 11 razy więcej niż podczas obu wojen czeczeńskich oraz ponad pięć razy więcej, niż liczba poległych we wszystkich zarówno rosyjskich jak radzieckich wojnach toczonych po II wojny światowej.

Liczba rosyjskich ofiar na polu walki jest znacznie większa niż liczba ofiar po stronie ukraińskiej – stosunek ten wynosi około 2,5:1 lub 2:1. Straty ukraińskie prawdopodobnie wyniosły od 500 tys. do 600 tys. zabitych, rannych i zaginionych.

Strukturalny kryzys gospodarki Rosji

Rosyjska gospodarka wojenna również stoi w obliczu poważnych problemów. Eksport wyrobów przemysłowych i towarów high-tech jest ograniczony, a Rosja prawdopodobnie nadal będzie pozostawać w tyle w dziedzinie nowych technologii - ocenili analitycy CSIS. Ich zdaniem prawdopodobieństwo, że Rosja w najbliższej przyszłości ponownie zintegruje się z globalnym handlem i systemem finansowym jest niewielkie.

Niektóre dane sugerują, że w Rosji nastąpił znaczny spadek poparcia społecznego dla wojny z Ukrainą. Według jednego z sondaży, pochodzącego z maja 2023 roku, 57 proc. Rosjan uważało, że większość osób z ich najbliższego otoczenia popiera wojnę; 39 proc. oceniło przeciwnie. Jednak gdy ponownie postawiono te same pytania respondentom w październiku 2025 r, to okazało się, że liczby się odwróciły: 55 proc. uczestników badania było przekonanych, że większość osób z ich najbliższego otoczenia sprzeciwia się wojnie, a 45 proc. oceniło, że większość otoczenia ją popiera - stwierdzili analitycy w opublikowanym we wtorek raporcie.

