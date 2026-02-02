Polacy: „inflacja mój wróg! A haker coraz szkodliwszy"

Dla ponad połowy badanych Polaków największym zagrożeniem dla ich finansów jest inflacja - wynika z badania „Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy”. Co trzeci ankietowany wskazał na kradzież pieniędzy.

W raporcie zauważono, że z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, iż do początku grudnia 2025 r. w Polsce zarejestrowano ponad 222 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa – dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Równolegle CERT Polska tylko w okresie od stycznia do listopada zablokowało ponad 1,8 mln podejrzanych wiadomości SMS wykorzystywanych w kampaniach phishingowych.

Jakie zagrożenia widza Polacy dla swoich finansów / autor: materiały prasowe

W zagrożeniach dla naszych finansów rośnie lęk przed cyberoszustwami

Jak wynika z badania „Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy”, przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów, 28 proc. respondentów wskazało ryzyko utraty pieniędzy w wyniku cyberoszustw jako jedno z największych zagrożeń dla swoich finansów. To więcej niż obawa przed brakiem oszczędności (25 proc.) czy utratą pracy lub spadkiem dochodów (22 proc.). Więcej wskazań miała tylko inflacja (57 proc.) oraz niespodziewane duże wydatki, takie jak koszty leczenia czy remontu (47 proc.).

W grupie badanych powyżej 65. roku życia lęk przed cyberoszustwami zadeklarowało 39 proc. osób, wobec 21 proc. wśród ankietowanych w wieku 18–24 lata.

„Prognozy na 2026 r. wskazują, że cyberprzestępcy będą nadal korzystać z dobrze znanych metod, takich jak fałszywe SMS-y czy e-maile, ale coraz częściej łączyć je z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji. Spoofing numerów telefonów, manipulacja głosem oraz deepfake’i sprawiają, że granica między autentycznym kontaktem a próbą oszustwa staje się coraz trudniejsza do rozpoznania. Koszt przeprowadzenia ataku spada, a jego potencjalny zasięg rośnie” - ocenili autorzy raportu.

Hakerzy są coraz bardziej podstępni

Zaznaczyli, że cyberprzestępcy coraz rzadziej atakują systemy, a częściej ludzi. „Podszywają się pod banki, urzędy czy nawet bliskich, wykorzystując presję czasu i strach przed utratą pieniędzy. W 2026 r. takich prób będzie więcej, a ich wiarygodność będzie rosła” - dodali.

„Rosnąca skala wyłudzeń sprawia, że w 2026 r. ochrona danych osobowych stanie się jednym z filarów bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych. Jednocześnie presja będzie rosnąć także po stronie instytucji – banków, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców energii czy administracji publicznej – by nie tylko ostrzegały przed oszustwami, ale ograniczały ich skutki tam, gdzie to możliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet najlepsze systemy zabezpieczeń nie są w stanie zastąpić ostrożności użytkownika” - podsumowali.

Badanie „Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy” zostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w grudniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1003 konsumentów.

PAP, sek

