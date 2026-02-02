Jak Polacy zadłużyli się na 226 mld zł

Banki udzieliły w grudniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 7 mld 549 mln zł wobec 7 mld 398 mln zł w listopadzie - podał NBP. Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w grudniu wyniosło 6,25 proc., wobec 6,41 proc. w listopadzie.

W grudniu 2024 r. średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 7,46 proc.

W 2025 roku banki udzieliły kredytów wartych 90 mld 545 mln zł wobec 83 mld 870 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku.

Kwota kredytów konsumpcyjnych wzrosła w rok o około 8 proc.

NBP podał również, że w grudniu banku udzieliły kredytów na cele konsumpcyjne za 11 mld 539 mln zł wobec 11 mld 643 mln zł w listopadzie. Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w grudniu wyniosło 10,25 proc. wobec 10,43 proc. w listopadzie. W grudniu 2024 r. średnie oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło 11,48 proc.

W 2025 roku banki udzieliły kredytów wartych 135 mld 481 mln zł wobec 107 mld 693 mln zł w 2024 r.

Podsumowując dane NBP: Polacy w 2025 roku w bankach wzięli więc 90,545 mld zł kredytów mieszkaniowych i zaciągnęli 135,481 mld zł kredytów konsumpcyjnych, czyli zadłużyli się na około 226 mld zł.

PAP Biznes, sek

