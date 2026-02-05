Amsterdam zakazuje reklam mięsa!

Amsterdam przechodzi właśnie do historii jako pierwsze miasto na świecie, które zakazuje reklam mięsa. Mięso nadal można jeść i sprzedawać – byle nie afiszować się z tym. Decyzja włodarzy niderlandzkiej metropolii ma przyspieszyć zmianę nawyków żywieniowych mieszkańców i (tu cytat) „ograniczyć wpływ systemu żywnościowego na klimat”.

Do 2050 roku dieta połowy Amsterdamczyków ma się opierać na produktach roślinnych, mimo tego, że dziś 60 proc. spożywanego białka nadal pochodzi ze źródeł zwierzęcych. Jak podkreślają miejscowe organizacje pseudoekologiczne, produkcja mięsa odpowiada za znaczną część emisji gazów cieplarnianych, a wegetarianizm jest korzystny dla środowiska, klimatu, zdrowia mieszkańców, no i – oczywiście – dla samych zwierząt.

Zakaz ma zacząć obowiązywać od 1 maja.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

