Duża sieć perfumerii bankrutuje. 900 osób na bruk

Największa niemiecka sieć perfumerii Pieper ogłosiła upadłość – podaje portal dlahandlu.pl, powołując się na niemieckie gazety.

Postępowanie upadłościowe w ramach zarządu własnego rozpoczęło się 1 lutego. Wniosek został potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Bochum. …– Samorządność daje nam możliwość stabilizacji firmy i jej strategicznego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli operacyjnej… – stwierdził dyrektor zarządzający Oliver Pieper. Dodał, że celem postępowania jest trwała stabilizacja i zapewnienie przyszłego sukcesu. Finansowanie bieżącej działalności jest zabezpieczone, a wynagrodzenia pracowników będą wypłacane terminowo. …W procesie uczestniczą dostawcy, partnerzy biznesowi i właściciele nieruchomości… – przekazał Pieper.

Źródło: dlahandlu.pl

Oprac. GS