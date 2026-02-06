Duża sieć perfumerii bankrutuje. 900 osób na bruk
Największa niemiecka sieć perfumerii Pieper ogłosiła upadłość – podaje portal dlahandlu.pl, powołując się na niemieckie gazety.
Postępowanie upadłościowe w ramach zarządu własnego rozpoczęło się 1 lutego. Wniosek został potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Bochum. …– Samorządność daje nam możliwość stabilizacji firmy i jej strategicznego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli operacyjnej… – stwierdził dyrektor zarządzający Oliver Pieper. Dodał, że celem postępowania jest trwała stabilizacja i zapewnienie przyszłego sukcesu. Finansowanie bieżącej działalności jest zabezpieczone, a wynagrodzenia pracowników będą wypłacane terminowo. …W procesie uczestniczą dostawcy, partnerzy biznesowi i właściciele nieruchomości… – przekazał Pieper.
Źródło: dlahandlu.pl
Oprac. GS
