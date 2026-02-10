Złoto nie traci blasku

Pomimo gwałtownych korekt cenowych, złoto zachowuje status bezpiecznego aktywa. Według Tomasza Gessnera, głównego analityka firmy Tavex, znaczące spadki są naturalnym elementem długoterminowych cykli wzrostowych.

Każde aktywo cechuje się zmiennością, mówił Tomasz Gessner podczas rozmowy w “Piątce wGospodarce” w telewizji wPolsce24. Podobnie jest ze złotem. Spadek o 21 proc. w ciągu zaledwie trzech dni sprowokował falę pytań o bezpieczeństwo inwestycji w ten metal, chociaż wcześniej, gdy bił on rekord za rekordem, mało kto zastanawiał się, czy jest to normalne i czy bezpieczne aktywo powinno zachowywać się w taki sposób.

Korekta to nic nadzwyczajnego

Pamiętajmy o tym, że w dwóch poprzednich falach hossy, czyli w dekadzie lat 70. i pierwszej dekadzie lat 2000 również mniej więcej w połowie tych trendów wzrostowych mieliśmy poważniejsze korekty. W przypadku lat 70. korekta na złocie zabrała 49 proc. szczytu. Natomiast w hossie z pierwszej dekady lat 2000 było to 34 proc., mówił Tomasz Gessner.

Obecna korekta, choć dynamiczna, mieści się w historycznych normach. Według Gessnera, gwałtowny spadek cen na przełomie stycznia i lutego miał charakter czysto regulacyjny. Amerykańska giełda i regulator podnieśli depozyty zabezpieczające dla kontraktów terminowych. Działanie to miało na celu zdelewarowanie rynku papierowego i uspokojenie zmienności, nie mając bezpośredniego związku z popytem na fizyczny kruszec.

Aktywa antysystemowe

Choć złoto i srebro są często wymieniane razem, Tomasz Gessner wskazuje na istotne różnice między tymi metalami, przy zachowaniu wspólnego mianownika. - Są to dwa różne aktywa. Wspólnym ich mianownikiem jest przede wszystkim tak zwana antysystemowość, czyli to, że są to aktywa w formie fizycznej, nieobarczone tak zwanym ryzykiem strony trzeciej, ryzykiem kontrahenta, czyli nikt nie może nam niejako odciąć dostępu do tego w przeciwieństwie do jakichkolwiek środków w banku, papierów wartościowych czy nawet hipoteki, mówił Tomasz Gessner.

Różnica polega przede wszystkim na tym, że srebro staje coraz bardziej metalem przemysłowym, wykorzystywanym w samochodach elektrycznych, panelach solarnych, elektronice, sektorze zbrojeniowym czy sztucznej inteligencji. - Wszystkie te sektory są ewidentnie wzrostowe i stąd też takie fajerwerki cenowe w ostatnim roku, mówił Tomasz Gessner.

Podważany status dolara

Poza złotem, przez dziesięciolecia bezpieczną przystanią był dolar, obligacje rządu amerykańskiego … Czy w na liście bezpiecznych aktywów pozostało tylko złoto? Czy w globalnych finansach dokonuje się jakaś wielka zmiana systemowa ?

Tomasz Gessner przyznał, że jest ona widoczna w postrzeganiu tradycyjnych bezpiecznych przystani. Status dolara jako bezpiecznego aktywa jest podważany. Przyspieszenie nastąpiło w roku 2022, kiedy zapadła decyzja o zamrożeniu 300 miliardów dolarów rezerw walutowych Rosji.

W tym momencie wielu uczestników rynku na całym świecie zdało sobie sprawę z ryzyka przechowywania nadmiernych ilości rezerw w dolarze i w amerykańskich obligacjach, mówił główny analityk Taveksu. To właśnie wtedy przyspieszył proces dedolaryzacji, czyli uniezależniania się od dolara. - I w to wolne miejsce zaczęło wchodzić złoto, powiedział Tomasz Gessler. sk