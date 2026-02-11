W USA węgiel wraca do łask

Gdy Unia Europejska stawia na likwidację górnictwa, a w naszym kraju tysiące górników ma stracić pracę, za Atlantykiem prezydent Donald Trump chce zlecić Pentagonowi zakupy energii właśnie z elektrowni węglowych.

Mimo że to elektrownie węglowe w Polsce głównie zapewniają nam bezpieczne dostawy energii – szczególnie tej zimy, gdy jest rekordowe zapotrzebowanie w kraju, to jednak polski rząd realizuje zieloną strategię Unii Europejskiej. Kolejne spółki – w tym największa PGG - ogłaszają restrukturyzację i zmniejszenie zatrudnienia o 5 tysięcy ludzi. Programy zamykania bloków węglowych mają także główne firmy sektora - w tym Polska Grupa Energetyczna. W ubiegłym roku Polska wyprodukowała zaledwie 44 mln ton węgla kamiennego i ponad 40 mln ton brunatnego, co w porównaniu z poziomem światowym – ponad 9 miliardów ton jest praktycznie ilością symboliczną.

Jednocześnie Chiny i Indie – światowi potentaci w zużyciu węgla nie rezygnują z niego i z inwestycji w elektrownie opalane tym paliwem. Natomiast Indonezja czy Australia pozostają w światowej czołówce eksporterów surowca.

Także radykalnie podejście do energetyki węglowej nastąpiło w USA, a – jak wynika z najnowszych informacji – prezydent Donald Trump nie tylko werbalnie ale i bardzo konkretnie wspiera sektor węglowy w sowim kraju, nie oglądając się na liczne głosy krytyki, szczególnie płynące z kręgów opozycyjnej Partii Demokratycznej. Według agencji Bloomberg prezydent Trump chce, by energetyka węglowa (skazana na likwidację przez administrację Joe Bidena) stała się jednym z elementów bezpieczeństwa energetycznego kraju. Donald Trump dziś ma ogłosić specjalne rozporządzenie, które otworzy drogę do zamówień dostaw energii z amerykańskich elektrowni węglowych na potrzeby wojska. Odpowiadać ma za to szef Pentagonu sekretarz wojny Pete Hegseth. Równocześnie Departament Energii zamierza przeznaczyć 175 mln dolarów na modernizację sześciu elektrowni węglowych w Kentucky, Karolinie Północnej, Ohio, Wirginii i Wirginii Zachodniej. Choć kwota wydaje się niewielka, to jednak ma symboliczne znaczenie. Decyzja Donalda Trumpa oznacza bowiem **realizację zapowiedzi jeszcze z czasu kampanii wyborczej, dotyczących rozwoju eksploatacji paliw kopalnych w USA - i to nie tylko ropy i gazu, ale również właśnie węgla. Bo to w paliwach kopalnych i energetyce atomowej obecny prezydent widzi źródło taniej energii.

Koszty energii rozstrzygną o konkurencyjności gospodarki

Niskie koszty energii są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności przemysłu amerykańskiego, szczególnie że rywalizuje z producentami w Chinach i Indiach, gdzie prąd jest wyjątkowo tani.

Na tle tych trzech potęg gospodarka Unii Europejskiej wypada słabo, a problem wysokich kosztów energii spowodowanych obciążeniami wynikającymi m.in. z polityki klimatycznej i obowiązku redukcji emisji uderza w wiele branż, nie tylko w przemysł ciężki ale także w branżę motoryzacyjną moto. Jednocześnie inwestycje w odnawialne źródła, na których – według założeń ekostrategii Brukseli – ma bazować cała unijna gospodarka, są niezwykle kosztowne, wymagają wielu inwestycji i nie przynoszą oczekiwanego efektu, czyli niskich cen prądu. Mimo to korekty kursu w polityce unijnej spodziewać się nie należy, bo jej cele, czyli uczynienie z Europy pierwszego neutralnego dla klimatu kontynentu w połowie wieku i 90-procentowa redukcja emisji CO2 w 2040 roku pozostają bez zmian. I nic nie pomagają tłumaczenie, że dla samego klimatu Ziemi może to mieć symboliczny wymiar, skoro na UE przypada około 7 proc. światowych emisji, a w czasie gdy będzie je (przy wielkich kosztach) redukować, inne kraje zwiększą zużycie paliw kopalnych.

Agnieszka Łakoma

