Fałszerz euro złapany na gorącym uczynku

Policjanci w jednym z mieszkań w Wieliczce zabezpieczyli ponad 13 tysięcy podrobionych banknotów euro. Zatrzymali 50-latka, który trafił do aresztu.

Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że policjanci CBŚP wraz z policjantami z Krakowa w wytypowanym mieszkaniu w Wieliczce zabezpieczyli ponad 800 arkuszy z nadrukowanymi banknotami o nominale 50 euro, co odpowiada ponad 13 tysiącom sztuk podrobionych pieniędzy.

Na miejscu zatrzymano 50-latka podejrzanego o udział w procederze fałszowania pieniędzy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został aresztowany. Za fałszowanie pieniędzy grozi od 5 do 25 lat więzienia.

PAP, sek

