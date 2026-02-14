Fałszerz euro złapany na gorącym uczynku
Policjanci w jednym z mieszkań w Wieliczce zabezpieczyli ponad 13 tysięcy podrobionych banknotów euro. Zatrzymali 50-latka, który trafił do aresztu.
Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że policjanci CBŚP wraz z policjantami z Krakowa w wytypowanym mieszkaniu w Wieliczce zabezpieczyli ponad 800 arkuszy z nadrukowanymi banknotami o nominale 50 euro, co odpowiada ponad 13 tysiącom sztuk podrobionych pieniędzy.
Na miejscu zatrzymano 50-latka podejrzanego o udział w procederze fałszowania pieniędzy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został aresztowany. Za fałszowanie pieniędzy grozi od 5 do 25 lat więzienia.
PAP, sek
