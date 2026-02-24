Tak odliczysz 106 tys. zł od PIT-u

Ulga termomodernizacyjna to doskonała okazja dla właścicieli domów, którzy zainwestowali w poprawę efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Dzięki tej preferencji, można obniżyć podatek dochodowy nawet o 53 tys. zł na osobę, a małżonkowie mają szansę na odliczenie aż 106 tys. zł. Oto, jak z niej skorzystać.

Krok 1: Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych, zarówno nowych, jak i starszych. Można z niej skorzystać, jeśli spełnia się warunki prawne, takie jak bycie właścicielem nieruchomości oraz realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np. ocieplenie budynku, montaż fotowoltaiki, wymiana kotłów).

Krok 2: Kiedy ulga przysługuje?

Wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięć zakończonych w ciągu trzech lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku. Ważne, by inwestycja była zakończona formalnie – jeśli budynek nie został oddany do użytku, fiskus może zakwestionować ulgę.

Krok 3: Jakie koszty można odliczyć?

Do odliczenia kwalifikują się m.in.:

- materiały budowlane do ocieplenia, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne,

-usługi związane z montażem, audyty energetyczne, analizy termograficzne,

-instalacje grzewcze, kotły kondensacyjne i inne elementy obniżające zapotrzebowanie na energię.

Krok 4: Faktury i dokumentacja

Ważne jest, aby posiadać faktury dokumentujące poniesione wydatki. Warto pamiętać, że VAT można odliczyć tylko wtedy, gdy nie został wcześniej odliczony na podstawie przepisów o VAT.

Krok 5: Jakie wydatki nie podlegają odliczeniu?

Nie odliczymy kosztów pokrytych przez dotacje lub te, które zostały wcześniej uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu. Należy także pamiętać, że wydatki muszą być poniesione przez podatnika z jego własnych środków.

