Bezrobocie w górę. Nowe dane GUS
Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc., wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Rośnie liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 934,1 tys. wobec 887,9 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 118,5 tys. wobec 93,6 tys. poprzednio
pap, jb
