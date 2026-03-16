Ukryta podwyżka PIT! Domański „mrozi” próg podatkowy

Podwyższenie progu dochodowego PIT, z obecnych 120 tys. zł, właściwego dla stawki podatku 32 proc., byłoby nierozważne z punktu widzenia deficytu sektora finansów publicznych, a Ministerstwo Finansów nie planuje inicjować prac w tej kwestii - podał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

„Obecne zasady, dotyczące ustalania wysokości podatku, respektują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Uwzględniają również stan finansów publicznych. Nie można bowiem zapominać, że podatek PIT stanowi źródło dochodów publicznych oraz, że Polska znajduje się w procedurze nadmiernego deficytu uruchomionej przez Radę UE w lipcu 2024 r. Wyjście z tej procedury wymaga od rządu realizacji planu naprawczego, którego celem jest sprowadzenie deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB oraz stabilizacja długu publicznego” - napisało Ministerstwo Finansów w dokumencie dla Sejmu.

„Rada UE zaleciła Polsce realizację tego planu do 2028 roku. Działaniem nierozważnym byłoby zatem podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, które nie sprzyjają realizacji tego celu. Za takie działanie w chwili obecnej należy uznać podwyższenie progu dochodów z obecnych 120.000 zł, czyli obniżenie obciążenia z tytułu podatku PIT dla osób o dochodach wyższych, niż przeciętne” - dodano.

MF nie będzie działać na rzecz podwyżki progu

MF informuje, że w sprawie postulatów podwyższenia progu podatkowego właściwego dla stawki 32 proc. nie prowadzi prac mających na celu realizację tego pomysłu, ani nie planuje ich zainicjowania w najbliższej przyszłości.

Z danych statystycznych Ministerstwa Finansów wynika, że na przestrzeni lat 2009–24 o ok. 6 pkt proc. wzrosła liczba podatników, którzy płacą podatek według stawki 32 proc. do 7,6 proc. podatników z 1,59 proc., co średniorocznie daje przyrost o 0,4 pkt proc.

Od 2022 r. do dochodów osób fizycznych ma zastosowane skala podatkowa PIT ze stawkami podatku 12 i 32 proc., z jednym progiem dochodów w wysokości 120 tys. zł oraz roczną kwotą wolną wynoszącą 30 tys.

PAP Biznes, sek

