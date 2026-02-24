Taka inflacja ma być przez cały rok. Prof. Glapiński zabrał głos

Z marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego wynika, że inflacja do końca roku, a może i w przyszłym roku będzie bliska celu inflacyjnego - poinformował we wtorek prezes banku centralnego Adam Glapiński. Jak dodał, wzrost gospodarczy pozostanie stabilny.

Prognozy dotyczące inflacji

Zaprezentujemy naszą nową projekcję, raport o inflacji, (…) z niego wynika, że do końca roku, a może i w przyszłym roku inflacja będzie bliska celu NBP, na pewno w tym roku. A wzrost pozostanie stabilny - powiedział Glapiński podczas Forum Bankowego w Warszawie. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

Stabilizacja. Oto przyczyny

Dodał, że wszystkie prognozy banku centralnego, ale też i międzynarodowych instytucji wskazują, że stabilizacja inflacji w Polsce jest trwała. Ocenił, że choć spadkowi inflacji oczywiście sprzyjało wygaszanie zagranicznych szoków (np. pandemii), to „kluczową rolę odegrała właściwa polityka pieniężna i monetarna”.

Polska gospodarka szybko się rozwija na tle Europy

Glapiński zwrócił jednocześnie uwagę, że szokiem dla polskiej gospodarki w ostatnich latach, poza pandemią, był też kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie i wysoka inflacja. Jak przypomniał, ta ostatnia trzy lata temu przekraczała 18 proc.

Dzisiaj sytuacja z punktu widzenia NBP jest znacznie bardziej komfortowa. Polska gospodarka szybko się rozwija na tle Europy, Wielkiej Brytanii. Dynamika PKB sięga 4 proc., a inflacja od ponad pół roku jest zgodna z celem NBP - zauważył prezes banku centralnego.

Jak dodał, ostatni, wstępny odczyt inflacji za styczeń wyniósł 2,2 proc.

Stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej w ubiegłym roku obniżyła stopy procentowe o łącznie 175 punktów bazowych. Na koniec 2025 r. stopa referencyjna NBP wyniosła 4 proc.

